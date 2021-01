Donald Trump está a poucas horas de sair, oficialmente, da Casa Branca, mas não deixou de tomar decisões. O Presidente cessante dos EUA ordenou, esta segunda-feira, a construção de 250 estátuas.

A ordem executiva emitida por Trump revela que as estátuas irão estar presentes num jardim que terá o nome de “Jardim dos Heróis americanos” que, segundo o 45.º Presidente dos EUA, "será construído de forma a refletir o fantástico esplendor do excecionalismo intemporal" do país.

De realçar que esta proposta já tinha sido anunciada por Trump no verão passado, como uma resposta aos protestos contra a violência policial e o racismo, que contribuíram para o vandalismo ou remoção de estátuas ligadas à escravidão e outras injustiças históricas.

Na lista figuram várias personalidades, desde músicos, a realizadores, fotógrafos, médicos ou desportistas. Serão construídas estátuas de nomes como Aretha Franklin, Whitney Houston, Elvis Presley ou Frank Sinatra, da atriz sueca Ingrid Bergman, do realizador britânico Alfred Hitchcock e também do basquetebolista Kobe Bryant.