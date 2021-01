Fruto do requerimento do Benfica sobre a suspensão dos jogos nas próximas duas semanas, devido ao surto de casos de covid-19 no clube, a Direção-Geral da Saúde (DGS) explicou em comunicado que a entidade só pode decidir sobre a competição como um todo, e não individualmente.

"A Autoridade de Saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco. A decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos", pode-se ler em comunicado da DGS.

A descisão do adiamento fica assim nas mãos da Liga.

Recorde-se que o Benfica identificou 17 casos positivo de covid-19 entre staff, equipa técnica e jogadores.