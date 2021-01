A partir da tarde desta terça-feira até amanhã, Portugal continental será atingido pela depressão Gaetan com vento e precipitação fortes e agitação marítima, disse a meteorologista Patrícia Gomes à agência Lusa.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que duas depressões – Christoph e Gaetan - na zona do Atlântico Norte vão influenciar o estado do tempo na Península Ibérica e nas ilhas britânicas.

A depressão Christoph vai afetar as ilhas britânicas a partir de hoje, contudo, será a depressão Gaetan que irá instalar-se a noroeste da Península Ibérica e que mudará o estado do tempo de Portugal continental.

O continente será atingido com “chuva ou aguaceiros por vezes fortes e que podem ser acompanhados por trovoada até ao meio da manhã de quarta-feira”, indicou a especialista do IPMA, que ainda acrescentou que haverá “vento forte nas regiões do litoral oeste onde se esperam rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora e nas terras altas da ordem dos 100 quilómetros por hora”.

Deste modo, prevê-se um aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas de 4 a 5 metros, provocadas pela intensificação do vento.

“Por causa desta situação, foram emitidos avisos amarelos de precipitação forte e trovoada, vento forte e agitação marítima. O mais gravoso será o de vento que tem um período de aviso laranja em alguns distritos do litoral oeste, nomeadamente Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria entre as 00:00 e as 06:00 de quarta-feira", indicou.

Ao longo da semana, vão surgir superfícies frontais que alongar-se-ão por Portugal continental, segundo a especialista do IPMA.

"Será uma semana pontuada pela chuva e vento forte em especial no litoral e nas terras altas. Não se espera que nos próximos dias, tirando quarta-feira, um agravamento. Os dias seguintes serão de vento e chuva forte, mas o vento não será tão intenso como na quarta-feira", disse.

As temperaturas mínimas também serão afetadas na noite de terça para quarta-feira, prevê-se uma subida entre os 6 e os 9 graus Celsius, dependendo das regiões.

"Por exemplo na região do Porto hoje espera-se uma mínima de 4 graus e amanhã 10, é uma subida bastante acentuada. Na região de Lisboa prevê-se hoje uma mínima de 4 e quarta-feira 12 graus. Serão mínimas que comparadas com as dos últimos dias, são valores quase equivalentes às máximas registadas no fim de semana", justificou Patrícia Gomes.