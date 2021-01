Deste lado do mundo estamos no inverno, e enquanto nos queixamos do frio temos sido presentados com belos dias de sol que são uma verdadeira bênção. Esta não é a estação mais colorida, mas a mãe natureza é sábia e oferece sempre o que precisamos, e entre os vegetais e frutos que contribuem para uma boa saúde destacam-se o quivi e os citrinos, pela vitamina C. Mas vamos falar de peras. Devo confessar que não são o meu fruto de eleição, mas quem sou eu quando o poeta grego Homero as alcunhou de “presente dos deuses” e já são cultivadas há mais de 5000 anos – sem contar com os inúmeros benefícios para a nossa saúde, de que passo a destacar alguns.

Possuem vitaminas A, B2, E e C, cálcio, cobre, fósforo e magnésio;

Têm alto teor de vitamina C e de cobre, bons antioxidantes que protegem as células dos danos dos radicais livres;

A vitamina C é um antioxidante essencial para o normal metabolismo e reparação de tecidos;

São uma extraordinária fonte de fibra dietética quando se consome a casca;

Poderosas aliadas no combate ao colesterol, ou seja, reduzem os níveis e ajudam também na tonificação do intestino;

São frequentemente recomendadas como um fruto seguro para as crianças das mais diversas idades, seja em forma de sumo ou como fruta crua;

São altamente benéficas para a saúde do cólon;

A pectina das peras é diurética e tem um suave efeito laxante. Beber sumo de pera com alguma regularidade ajuda a regular o intestino;

Têm efeito anti-inflamatório;

Possuem um alto nível de boro, que ajuda o organismo a manter o cálcio, impedindo ou retardando a osteoporose.

Têm tudo de bom, mas o melhor é que as peras estão em estação e encontramo-las em qualquer frutaria de esquina e nos mercados a preços simpáticos. No entanto, e porque vale a pena comer a casca, opte pelas bio.

Para esta receita, que não é da estação, selecionei pera, amêndoas, alface, espinafre bebé e rúcula.

Tartine com Broa de Avintes, Inspirada no Mercado de Domingo

Ingredientes:

Broa de Avintes

1 pera

Tofu ou queijo de cabra

Mistura de verdes – rúcula, espinafre e alface

Mel

Azeite novo

Figos escaldados das Mouriscas

Amêndoas laminadas tostadas

Orégãos

Método

Numa fatia de broa ou de pão de centeio coloque o queijo de cabra ou o tofu e a pera laminada com a combinação dos verdes de eleição. Tempere generosamente com azeite, mel, orégãos e sal. Acrescente os figos e as amêndoas laminadas tostadas.

Não consegui convencer os miúdos com a broa e por isso foi em pão da avó e sem reclamarem.