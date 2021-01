Se o Brasil é o país do futebol, Charles William Miller é o pai do futebol no Brasil. Como era comum na época (nasceu no dia 24 de novembro de 1874), John d’Silva Miller, um escocês de nome bem aportuguesado e não por acaso seu pai, veio da Escócia para ajudar na implantação da linha de caminhos-de-ferro no Brasil, instalando-se em São Paulo como empregado da São Paulo Railway Company. A mãe de Charles, Carlota Antunes Fox, era brasileira de ascendência inglesa. Imagina-se, portanto, a forte mistura de sangues que corria pelas veias e artérias de um rapazinho inquieto que foi enviado para estudar em Inglaterra sob os mais firmes preceitos britânicos. E foi como aluno da Bannister Court School que se tornou um ávido jogador de futebol, nunca perdendo a oportunidade de, graças ao seu feitio dinamizador, organizar pelejas entre amigos e colegas. Não tardaria a experimentar o futebol profissional no St. Mary’s Football Club, uma agremiação que viria a dar lugar ao Southampton em 1897. Com apenas 17 anos, Charles dava nas vistas. Era um driblador exímio e tinha uma apetência especial para fazer passes com o calcanhar, de tal forma que mais tarde, no Brasil, o toque de calcanhar ganhou o epíteto de “dar de Charles”.

Em Inglaterra, onde jogou em todas as equipas que lhe abriram as portas, a começar pela do seu colégio, obviamente – batendo o recorde de 45 golos em 34 jogos –, até ao St. Mary’s e à seleção do Hampshire, também ganhou o gosto pelo râguebi e pelo críquete, fazendo parte do famoso Marylebone Cricket Club. Foram tempos de intensa felicidade para o jovem Charles. Mas a fama ainda ia ter de esperar.

A bola Terminados os estudos, Charles Miller regressou ao Brasil, onde desembarcou no porto de Santos em novembro de 1894, acabado de fazer 20 anos, exibindo orgulhosamente um longo e negro bigode de pontas reviradas para cima. Trazia consigo umas bolas de futebol, um par de chuteiras e um livro com as regras do jogo. Não sabia ainda, mas esses objetos banais em Inglaterra iriam alterar para sempre a idiossincrasia do povo brasileiro.

