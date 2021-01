Foi um autêntico fungagá. Ao Cais da Rocha de Conde de Óbidos aportou o navio-motor Ana Mafalda, regressado de África, onde foi, aqui e ali, recolhendo animais para o Jardim Zoológico de Lisboa. Lá das profundezas do seu calado, uma orquestra de sons estranhos e desafinados provocava a curiosidade dos transeuntes e assustava as gaivotas.

O povo começou a juntar-se aos magotes à medida que aquele estranho desembarque, mais próprio da Arca de Noé quando foi embater no monte Ararat, se prolongava por horas a fio. Os bichos não estavam de boa catadura. Enjoados pela viagem, irritados por os terem tirado do seu habitat natural, desagradados com a vista da capital? Vá lá saber-se. O sr. António Gomes, tratador dos animais do Jardim Zoológico, esfregava as nãos de contente. Há muito, muito tempo que não se via a braços com um estoque de tanta qualidade: “É, na verdade, um contingente interessantíssimo que muito irá enriquecer o zoo, onde não tardarão a exibir-se!”

