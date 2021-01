Uma multidão furiosa, armada, ansiando recuperar o controlo do seu país, avançou contra os seus representantes eleitos, exigindo sangue. Estavam bem conscientes de que o mundo observava, mas “não recorreram a qualquer secretismo ou máscara, o que fizeram foi em plena luz do dia”, escreveu um repórter do Washington Post, surpreendido pela violência, apesar de não terem faltado avisos e ameaças. Os insurgentes, sujeitos a uma campanha de desinformação maciça nos meses antes das eleições de novembro, incentivados por senadores e congressistas, deixaram para trás um rasto de terror, mortos e feridos, enquanto a polícia assistia, impotente, ou se juntava aos amotinados.

Não, não se trata do assalto ao Capitólio por apoiantes do Presidente Donald Trump, mas do golpe de Wilmington, na Carolina do Norte, em 1898, que carrega a infame distinção de ser a única insurreição bem sucedida nos Estados Unidos. Nesses anos sombrios, em que a promessa da Reconstrução após a Guerra Civil (1861-1865) se desfazia, o golpe de Wilmington, encabeçado por antigos oficiais confederados, marcou o regresso vingativo da supremacia branca aos poder indisputável no sul. E abriu o caminho à segregação das leis de Jim Crow.

Enquanto as imagens do assalto ao Capitólio davam a volta ao mundo, nos primeiros dias de 2021, eram os ecos de 1898 que David Zucchino ouvia na sua cabeça. “Especialmente quando vi alguns amotinados a abanar bandeiras confederadas dentro do Capitólio. Isso tem um significado enorme”, explicou ao i o jornalista do New York Times, premiado com um Pulitzer pela sua cobertura do Apartheid na África do Sul e autor do livro Wilmington’s Lie: The Murderous Coup Of 1898 And The Rise Of White Supremacy (Atlantic, 2020).

