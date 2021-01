Portugal está a assistir a uma mortalidade diária jamais vista. Desde o dia 5 de janeiro que morrem no país mais de 500 pessoas por dia e desde o dia 10 que morrem mais de 600. Entre 2009 e 2020, para o mesmo período, esse número esteve sempre entre os 300 e os 400. As funerárias não têm mãos a medir e pedem ajuda para que se consiga preservar os cadáveres com dignidade. Os hospitais estão sem capacidade frigorífica para guardar os corpos e há cemitérios fechados a partir das 13h e aos fins de semana. Carlos Almeida, presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas (ANEL), confessa ao i estar “saturado de cada um ser dono do seu quintal”.

Perante um aumento exponencial do número de infetados por covid-19, Portugal assistiu também a um aumento exponencial no número de óbitos – não só devido à doença, mas pelas condições em que se encontram os hospitais e pela rutura completa da sua organização. Existem cadáveres a permanecer nos hospitais mais tempo do que o normal e improvisam-se salas frigoríficas onde se colocam os equipamentos de ar condicionado com a mínima temperatura possível. O que se pode fazer para dar a volta a esta situação?

