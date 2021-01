Desde o início do ano, as crianças e jovens têm vindo a registar uma subida mais acentuada nos diagnósticos de infeção por SARS-CoV-2 do que os restantes grupos etários. A conclusão é de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) que fazem a modelação da epidemia. Ontem, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes voltou a defender, ainda antes de ser conhecida a decisão do Governo, a necessidade de ponderar o encerramento das escolas a partir dos 12 anos, agora à luz também do que tem sido a evolução da incidência nestes grupos etários. Carlos Antunes, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explica ao i a análise que está agora a ser feita diariamente pela equipa da FCUL, segmentando as infeções por grupo etário, e destaca dois indicadores: por um lado, o grupo dos 18 aos 24 anos regista agora a incidência mais elevada de novos casos por 100 mil habitantes no país, com 1552 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Já o grupo dos 13 aos 17 passou desde dia 5 de janeiro a ocupar o terceiro lugar, com uma incidência acumulada de 1167 casos por 100 mil habitantes – tendências coincidentes com o período de regresso às aulas. Carmo Gomes salientou na SIC que não há informação sobre onde ocorrem os contágios, considerando que, perante a emergência que se vive no país, deve ser tido em conta o princípio da precaução. A proposta que fez na última reunião no Infarmed foi no sentido de haver ensino à distância acima dos 12 anos durante duas a três semanas, para desacelerar os contágios. A equipa da FCUL estima que atualmente estejam a ocorrer diariamente 12 500 novas infeções, apontando para 2700 casos que noutras alturas seriam diagnosticados e agora ficam por detetar por ter sido o limite da capacidade de deteção e rastreio de contactos – um diferencial que tem vindo a aumentar, alertou. Projeta-se a esta altura que tanto os internamentos como os óbitos continuem a aumentar, podendo aproximar-se dos 200 óbitos/dia no próximo fim de semana.

Casos aumentaram 42% em crianças até aos DEZ na última semana Os dados disponibilizados diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que o i analisou, permitem perceber que, na última semana, o grupo etário em que mais aumentaram os diagnósticos face à semana anterior foi nas crianças até aos dez anos de idade. O número de casos detetados nas primeiras semanas do ano atingiu recordes em todas as faixas etárias e tem vindo a subir também em todas mas, se na primeira semana do ano a maior subida foi no grupo dos dez aos 19, nesta semana que terminou no último domingo foi o grupo dos mais novos a registar o maior aumento.

