O "milagre" de uns seria o infortúnio de todos

Cada vez parece mais evidente que, no caos que vivemos – com os médicos a pedirem um confinamento total e rigoroso –, a insistência na realização das eleições na data prevista é um erro de consequências imprevisíveis.

No ensaio geral para as presidenciais do próximo domingo houve coisas que claramente não correram bem. Na Cidade Universitária viveram-se momentos de tensão, como a edição do i de ontem relatou, e pelo menos em Cascais e Almada registaram-se filas intermináveis que seguramente desencorajaram alguns eleitores menos adeptos do masoquismo. Nas circunstâncias que se vivem, outra coisa não seria de esperar. Cada vez parece mais evidente que, no caos que vivemos – com os médicos a pedirem um confinamento total e rigoroso –, a insistência na realização das eleições na data prevista é um erro de consequências imprevisíveis. Os hospitais estão a abarrotar de doentes e há o risco de multiplicar o contágio quando as pessoas forem votar? Sim, mas o ato eleitoral realiza-se na mesma. O comércio está fechado para se estancar o aumento de casos? Está, mas as urnas não – vota-se na mesma. Há pessoas em confinamento preventivo que não podem sair para exercer o seu direito de voto? Há, mas pouco importa – as eleições realizam-se na mesma.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.