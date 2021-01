O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, partiu para a rede social Twitter para acusar o Sporting de ter pretensões de "cometer um crime público", referindo-se à situação que envolve os jogadores leoninos Nuno Mendes e Andraz Sporar. O departamento médico do Sporting veio publicamente anunciar que estes jogadores eram "falsos positivos", pelo que poderão ir a jogo contra o FC Porto na terça-feira, a contar para as meias finais da Taça da Liga.

"O protocolo da DGS, assinado pela dra. Graça Freitas, é claro, mesmo nos casos assintomáticos obriga a dez dias de isolamento após o teste positivo. Tudo o que fuja a isto é um crime público que numa altura de crescimento exponencial de casos e de mortes é inaceitável", referiu o dirigente.

"Os atletas em causa, positivos inequívocos dia 13, se não tiverem manifestações graves da doença, como se deseja, poderão voltar a jogar dia 23. Isso é verdade para os jogadores do Sporting, para os do FC Porto e para qualquer cidadão que nesse mesmo dia tenha testado positivo", continuou ainda.

Francisco J. Marques afirmou ainda que o FC Porto "comunicou esta situação à Liga e à DGS e espera que as autoridades façam cumprir a lei, sob pena de ter de repensar a participação na competição, para defesa de todos os intervenientes. É uma questão de saúde pública".

Leia a comunicação completa de Francisco J. Marques: