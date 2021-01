Portugal está no Egito a jogar o Mundial de andebol 2021, competição onde não estava há 18 anos. Bateu a Islândia, Marrocos e, na segunda-feira, a Argélia, por 26 a 19.

A seleção das quinas tinha entrado em campo já com um lugar garantido na fase seguinte do campeonato, mas com esta vitória fecharam imbatíveis a fase de grupos.

Ao intervalo, Portugal vencia por 14 a 9, numa primeira parte marcada por suspensões dos dois lados, que levaram mesmo o jogo a decorrer num 6 contra 5 durante algum tempo.

A segunda parte viu os argelinos entrar melhor, e a distância foi diminuída, mas Portugal manteve-se firme e o jogo acabaria mesmo em 26 a 19.

Com este resultado, Portugal entra com o cadastro limpo na fase seguinte do campeonato, onde enfrentará os três classificados do grupo E, onde estão França (que já classificou), Noruega, Suíça e Áustria.