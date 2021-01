Duas juízas do Supremo Tribunal do Afeganistão foram mortas a tiro em Cabul, na capital, palco de vários atentados nos últimos meses, anunciaram as autoridades afegãs.

"Infelizmente, perdemos duas juízas no ataque de hoje", informou Ahmad Fahim Qaweem, porta-voz da instituição, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

As duas mulheres dirigiam-se para o local de trabalho, quando "homens armados atacaram o veículo" em que seguiam, tendo o motorista ficado ferido, precisou a mesma fonte.

Os assassínios seletivos de jornalistas, políticos e defensores dos direitos humanos são cada vez mais frequentes no país, com Cabul e várias províncias a registarem um aumento da violência nos últimos meses.

As autoridades afegãs e Washington atribuíram estes ataques aos talibãs, apesar de o grupo extremista Estado Islâmico ter reivindicado alguns atentados.