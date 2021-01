Na última terça-feira o número de concelhos com risco de contágio extremamente elevado já tinha subido para 155, quando em dezembro foram sempre menos de meia centena. A nova informação por município foi disponibilizada esta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde, referente ao período de 14 dias até à meia-noite de 12 de janeiro.

Como tem acontecido nos últimos meses, a publicação feita pela DGS à segunda-feira reporta sempre ao ponto de situação no ínicio da semana anterior, pelo que a situação agora ainda é mais negativa em todo o país.

Atualmente, já com os dados divulgados esta segunda-feira, o país está com uma incidência cumulativa de 1212 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, números que, como o i avançou, os especialistas acreditam agora que estão subestimados por a capacidade de testagem a nível nacional não ter acompanhado a disseminação da infeção. Na terça-feira passada, data a que diz respeito a informação agora divulgada pela DGS, a incidência de novos casos a nível nacional era de 981 novos casos por 100 mil habitantes.

Na lista em baixo, ordenada, pode consultar a incidência cumultativa por concelho que se registava na última terça-feira. No pico da segunda vaga, o município de Paços de Ferreira tinha registado a maior incidência cumulativa a 14 dias, superando os 4 mil casos por 100 mil habitantes. Agora são vários os concelhos perto dessa patamar, provavelmente a esta altura já ultrapassado. Cuba era na semana passada o município com mais casos por 100 mil habitantes, acima dos 5 mil no período analisado pela DGS.

Na área metropolitana de Lisboa, onde no mês de dezembro a incidência cumulativa estava no patamar dos 500 casos por 100 mil habitantes, a incidência mais do que duplicou. Nos concelhos mais populosos são precisos mais casos para haver uma incidência mais elevada. Os dados publicados pela DGS mostram que na semana passada Lisboa, Odivelas e Loures já registavam mais de mil casos por 100 mil habitantes, com os municípios de Sintra ou Amadora já perto do patamar de risco extremamente elevado, acim ade 960 casos por 100 mil habitantes.