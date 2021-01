O Capitólio, em Washington D.C, nos EUA, foi evacuado, esta segunda-feira, depois de ocorrer um incêndio nas proximidades do edifício, enquanto decorriam os ensaios para a tomada de posse de Joe Biden, no próximo dia 20.

Segundo a imprensa internacional, a situação já foi estabilizada e o incêndio terá ocorrido num acampamento de sem-abrigo nos arredores, não constituindo qualquer ameaça.

O Capitólio foi evacuado por “excesso de zelo”, tendo em conta os acontecimentos das últimas semanas.

Smoke rises from US Capitol complex, Inauguration rehearsal cancelled, building put on lockdown due to “external security threat”. pic.twitter.com/nb45Mlv7Ib