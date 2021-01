A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou o proprietário do estabelecimento onde decorreu um jantar/comício de André Ventura, no âmbito da campanha presidencial, com cerca de 170 convidados. O caso foi enviado para o Ministério Público do Tribunal Judicial de Braga.

Em comunicado, o Comando da GNR afirma que acompanhou a realização do evento, que ocorreu “ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros”.

“A Guarda acompanhou a realização do evento procurando, nomeadamente, acautelar a manutenção da ordem pública, o que veio a ocorrer”, lê-se.

O evento – que ocorreu com parecer desfavorável da Direção-Geral da Saúde – juntou cerca de 170 pessoas, segundo apuraram os agentes. O proprietário foi identificado “por forma a ser elaborado o respetivo expediente e envio para Ministério Público do Tribunal Judicial de Braga, para apuramento de eventuais ilícitos que se possam ter verificado”, afirma a GNR.