O basquetebolista norte-americano, conhecido como “The Beard”, é um amante de festas e da vida noturna em diferentes cidades do mundo. Viagens a Las Vegas, folgas para festejar e uma completa dominância dentro da equipa são os relatos de uma reportagem da ESPN, que dá um pano de fundo para a abrupta saída do jogador principal dos Houston Rockets, que se estreou no sábado com as cores dos Nets. Na sua primeira noite em Brooklyn, o atleta pareceu fazer desaparecer magicamente o excesso de peso que aparentava nos últimos tempos e atingiu mesmo um triplo-duplo na partida que viu os Nets vencerem os Orlando Magic por 122 a 115. Harden arrecadou 32 pontos, 12 ressaltos e 14 assistências em 40 minutos.

Há largas semanas que Harden mostrava sinais de não querer continuar nos Houston Rockets. Um recorde negativo foi mesmo batido, com uma média de 20 ou menos pontos durante quatro jogos seguidos. As críticas do jogador à equipa texana não foram brandas. “Eu amo esta cidade. Eu fiz, literalmente, tudo o que posso. A situação é insana. É algo que eu acho que não pode ser consertado”, referiu Harden após a derrota com os LA Lakers em casa, por 100 a 117. “Não somos suficientemente bons em química, em termos de talento, tudo. Está claro nestes últimos jogos”, lamentou.

As declarações mereceram fortes críticas, nomeadamente de Shaquille O’Neal, antigo jogador da NBA e agora comentador desportivo, que não poupou o agora ala dos Brooklyn Nets. “Quando James Harden diz que deu tudo de si pela cidade [Houston] está a mentir”, disse O’Neal ao canal norte-americano TNT. “Para dizer essas coisas é preciso ter uma certa ‘reputação’ e campeonatos”, referiu ainda.

As críticas de O’Neal continuaram. “No momento em que ele mais teve de mostrar, quando teve de dar um passo à frente, não o fez. Quando somos ‘o homem’ e ganhamos 34 milhões de dólares (28 milhões de euros), temos uma grande responsabilidade. Quando chegou a hora de brilhar, ele não brilhou”, lamentou o antigo jogador dos LA Lakers.

O poder de Harden nos Rockets “The Beard” não fez vida fácil aos Rockets nos últimos tempos na equipa. O basquetebolista foi alvo de críticas por ter aumentado notavelmente de peso, numa jogada que muitos acusam como desculpa para procurar sair da equipa.

Mas os movimentos internos excessivos de Harden com a equipa de Houston não são, aparentemente, novidade. A denúncia vem de Kendrick Perkins, antigo jogador da NBA e comentador desportivo, que recorreu às redes sociais para garantir que a relação de Harden com a vida noturna e as longas e exóticas festas foram a base da sua saída e da saída de Russell Westbrook da equipa, em 2019, apenas um ano após ter chegado a Houston. “Se tivessem dias de folga, Harden pegava num avião particular e ia para Cabo. Era o jato particular de Tilman Ferttita, dono dos Rockets! Westbrook não concordou com toda aquela festa”, referiu Perkins.

Em dezembro, uma reportagem da ESPN revelou as exigências, os luxos e os direitos a que “The Beard” se arrogava como jogador principal dos Rockets.

Um antigo assistente da equipa de Houston contou ao canal norte-americano que se a equipa jogava numa das cidades favoritas de Harden, por exemplo, ficava mais uma noite naquela cidade para aproveitar a vida noturna. Mas a cereja no topo do bolo eram os dias de folga para festas em Las Vegas ou noutras cidades. Segundo afirmou a mesma fonte, sempre que havia dois ou três dias entre os jogos, Harden pedia dias de folga para alugar um avião particular e festejar na Cidade do Pecado.

Refira-se ainda que o agora jogador dos Brooklyn Nets foi multado, em dezembro de 2020, no valor de 50 mil dólares devido à participação numa festa ilegal sem qualquer tipo de máscara ou respeito pelas normas de higiene impostas pela NBA no combate à pandemia de covid-19. Harden foi ainda, na altura, impedido de jogar contra os Oklahoma City Thunder.

Este incidente aconteceu, no entanto, semanas depois de Harden ter falhado o primeiro treino da equipa antes da temporada, numa altura em que foi visto a celebrar com o rapper norte-americano Lil Baby, numa festa, sem qualquer máscara ou distanciamento social à vista.

Os Rockets pareceram dar livre-trânsito a Harden para usar e abusar dos recursos da equipa, sempre e quando lhes desse os resultados que queriam. E foi assim durante oito temporadas, que valeram o prémio de melhor jogador da liga a Harden em 2018 e quatro títulos de campeões da divisão à equipa. “Se eles têm vários dias de folga, toda a gente sabia: o James vai voar para outro lugar e festejar. Mas como ele vai voltar e fazer um triplo-duplo de 50 pontos, eles estão bem com isso”, referiu ainda o assistente da equipa à ESPN.

O preço a pagar, no entanto, era alto. Aviões privados, festas e folgas estavam na calha para aquele que fonte da equipa descreveu como “o chefe da organização”. As declarações são taxativas com Harden e mostram a liberdade e o poder dados pela equipa. “Sabíamos quem era o chefe da organização. Isso fazia parte do acordo quando se concordava em ir para Houston. Jogadores, treinadores, gerentes... todos sabiam disso. E eu não culpo o James. Ele fez aquilo que lhe foi permitido”.

O caminho de Harden passa agora pelos Brooklyn Nets, junto de outras estrelas como Kevin Durant e Kyrie Irving.