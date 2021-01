Ivo Oliveira vai estrear-se na Volta a França em 2021, junto de Tadej Pogacar, para defender o esloveno na procura do título. Entre outras competições, deverá também participar na Clássica de Almería e na Volta ao Algarve, segundo a agência Lusa.

O irmão gémeo Rui Oliveira admite que o início do calendário em 2021 dependerá da condição física nestes primeiros meses do ano. Sobre a mesa coloca, no entanto, a participação no Giro, caso esteja em forma para tal.

Já Rui Costa, indicou no calendário a Volta à Comunidade Valenciana, a Volta ao Algarve, e depois Paris-Nice, mas deixou de fora a possibilidade de participar no Giro a Itália, e colocou um ponto de interrogação na participação no Tour, tal como na Vuelta.

O objetivo “especial”, no entanto, são os Jogos Olímpicos Tóquio2020, com as provas marcadas de 24 a 28 de julho.

Na calha está ainda a participação dos irmãos Oliveira nos Mundiais de ciclismo, a decorrer no Turquemenistão, em outubro.