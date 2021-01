Os CTT reabriram esta segunda-feira a loja de Alvito, no distrito de Beja, depois de recentemente terem aberto a loja de Barrancos no mesmo distrito. “Estas são as 25.ª e 26.ª lojas em sede de concelho a serem reabertas, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, a novos encerramentos”, disse em comunicado.

Os Correios informam que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, "dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades".

E lembra que, "até ao momento da reabertura, as populações têm em cada local um posto de correio que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas".