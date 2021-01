A Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um comunicado, aconselhando os adeptos das equipas que vão jogar as meias-finais da Taça da Liga a não tentarem acompanhar as suas equipas.

Os jogos “vão decorrer em período de vigência do atual estado de emergência” em que vigora “o dever geral de recolhimento domiciliário”, relembra a PSP, pelo que “desaconselha fortemente” as deslocações dos adeptos até ao Estádio Municipal de Leiria, prometendo tomar “as medidas previstas na lei se as mesmas ocorrerem”.

Foi criado um perímetro de segurança à volta do estádio, proibindo a ciruclação a peões e viaturas nas zonas circundantes, como a Ponte Euro 2004, rua do Estádio, avenida Bernardo Pimenta e o circuito Polis junto ao rio Lis.

Os jogos da Taça da Liga serão realizados sem espetadores, mas a PSP preparou uma operação de segurança dentro e fora do Estádio Municipal de Leiria, que inclui elementos do Corpo de Intervenção e do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, meios aéreos da Unidade Especial de Polícia, equipas de Prevenção e Reação Imediata em motociclos e ainda equipas de Intervenção Rápida.

A primeira meia-final da Taça da Liga joga-se na terça-feira, entre Sporting CP e FC Porto, às 19h45. Já o Benfica e o SC Braga enfrentam-se na quarta-feira, às 19h45, no mesmo local.

A final da Taça da Liga será no sábado, no Estádio Municipal de Leiria.