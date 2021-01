Rúben Amorim não poderá contar com Bruno Tabata para as meias-finais da Taça da Liga, contra o FC Porto, na terça-feira, nem para o jogo com o Boavista a contar para a liga.

No plantel leonino, Nuno Mendes, Neto e Sporar tinha já testado positivo à covid-19 na quarta-feira passada.

Do lado do FC Porto, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson juntam-se aos jogadores infetados que vão falhar o clássico.