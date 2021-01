Noticiam os jornais italianos Corriere della Sera e da Gazetta dello Sport, o FC Internazionale passará a chamar-se “Inter Milano”.

O símbolo da equipa irá também sofrer alterações, reduzindo as letras destacadas para um I e um M.

Junto da mudança será lançada uma campanha com a ideia “I am Milano”, a celebrar no dia 9 de março, data do 113º aniversário do clube.