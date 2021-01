A deputada Mariana Silva, do grupo parlamentar de Os Verdes, entregou na Assembleia da República uma pergunta, questionando o Governo, através do Ministério do Ambiente, sobre a existência de salários e subsídios em atraso a sapadores florestais, nomeadamente em equipas a operar em entidades privadas, onde subsiste a queixa de falta de fiscalização por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).