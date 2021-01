Tinha a certeza de que se depararia com problemas quando fosse mãe. Afinal, havia feito uma conização do colo do útero – uma pequena cirurgia na qual um pedaço do colo do útero, em forma de cone, é retirado para ser avaliado laboratorialmente – e, com a criação de fibroses, “a mulher tem de passar a gravidez sempre deitada porque, se tal não acontecer, não se entra em trabalho de parto”. No entanto, Madalena (nome fictício) não esperava viver tamanho pesadelo.

“Fui seguida no privado e, aos cinco meses de gestação, na ecografia morfológica, a minha obstetra percebeu que a menina padecia de um problema no coração” e teria de nascer obrigatoriamente no Hospital de São João ou no de Santa Maria, porque somente nestas instituições existiam equipas prontas para lidar com patologias cardíacas em recém-nascidos. “A minha médica teve muita pena de não poder fazer o meu parto, mas disse-me de imediato que ia ter um parto muito complicado porque a menina não tinha descido, estava atravessada”, explicou a mulher de 38 anos.

“Estive em trabalho de parto desde as 9h de uma segunda-feira. Da parte da tarde, a médica abriu-me o colo do útero com dois dedos e disse que era a pior coisa que se podia fazer a uma mulher. Mas fez”, adiantou a mãe de uma menina de cinco anos. “Entrei em trabalho de parto à noite. Tinha uma aplicação, instalada no telemóvel, através da qual contava as contrações e, por volta da uma da manhã, aconteciam de minuto a minuto. Comecei a pedir morfina”, recordou com amargura, não deixando de realçar o “fio muito fininho, que parecia uma abraçadeira de plástico”, com o qual uma enfermeira lhe tentava abrir o colo do útero.

