Lá iam os Doutores Palhaços, com a boa disposição e as brincadeiras que lhes são características, animar as crianças hospitalizadas. No entanto, a pandemia surgiu e tiveram de se adaptar à chamada nova normalidade. Nos hospitais onde as visitas presenciais não foram reiniciadas está a ser implementada uma alternativa: as visitas virtuais, por meio de videochamada, através das quais os autodenominados profissionais que não são terapeutas nem palhaços comuns podem continuar a desenvolver a sua arte e a levar alegria até quem mais precisa.

O novo projeto da Operação Nariz Vermelho permite aos Doutores Palhaços chegarem às crianças internadas em variados serviços pediátricos via internet. “Em março de 2020 lançámos a TV ONV (Operação Nariz Vermelho), o canal de YouTube em que publicávamos diariamente dois vídeos de três minutos realizados pelos palhaços dentro das suas próprias casas”, começou por explicar Fernando Escrich, de 52 anos, diretor artístico da ONV há quase três anos. Mas setembro chegou e, com o desconfinamento, a equipa pensou que pudesse regressar ao seu local de trabalho habitual.

“Conversámos com os profissionais de saúde e, infelizmente, percebemos que não poderíamos estar presencialmente nos 17 hospitais com os quais colaboramos”, avançou, esclarecendo que como os Doutores Palhaços já “fazem a paródia do médico, vestem-se com a bata branca e dizem que são doutores”, o novo formato da teleconsulta surgiu naturalmente. Assim, uma dupla de palhaços interage em tempo real com as crianças.

