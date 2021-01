O Zandinga da política

Temos um Governo que diz que o vírus só ataca em determinados locais e a determinadas horas, embora se saiba que isso não passa de uma espécie de “bruxaria” de trazer por casa.

Há alguns anos existia uma figura emblemática no futebol que dava pelo nome de Zandinga. Dizia-se que tinha poderes sobrenaturais e que conseguia antever os resultados dos jogos. Havia também outra figura, da qual não me lembro o nome, que tinha os mesmos poderes. A esse propósito conta-se uma história-anedota que envolvia o melhor goleador da altura. Ao marcar vários penáltis nos treinos, a bola rebentava sempre que embatia no poste, tal qual o tal “bruxo” previra. Até que alguém dá um grito e pede para tirarem os pregos que estavam na trave. Hoje vivemos uma situação semelhante. Temos um Governo que diz que o vírus só ataca em determinados locais e a determinadas horas, embora se saiba que isso não passa de uma espécie de “bruxaria” de trazer por casa. A verdade é bem mais cruel e as pessoas ficam confusas, não sabendo, apesar de tudo, se hão de acreditar no Zandinga da política ou nos números avançados por todos os especialistas.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.