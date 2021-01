Eleições. Filas e tensão marcaram o dia. Mas "duas senhoras de 100 anos vieram votar"

Os números já eram conhecidos. Quase 247 mil pediram para votar antecipadamente, mas as filas e o tempo de espera surpreenderam todos aqueles que optaram por ir este domingo às urnas. Em Lisboa, que era o concelho com mais inscritos (cerca de 33 mil), assistiu-se a momentos de tensão, apurou o i, junto de quem esteve nas mesas de voto na Cidade Universitária. “A tensão deveu-se às filas enormes geradas pelas medidas de segurança motivadas pela pandemia, que levam a que só possa haver um eleitor de cada vez nas mesas de voto”. Segundo o mesmo elemento, a espera rondou os 40 minutos durante a manhã, mas chegou às duas horas da parte da tarde – um cenário que se repetiu em quase todo o país. Ainda assim, houve quem não desistisse: “Tivemos muitos eleitores que vieram votar pela primeira vez e tivemos duas senhoras com 100 anos”. Mas para o próximo domingo, as perspetivas são mais animadoras: “A abstenção vai fazer com que metade das pessoas que estão na lista não venham”.