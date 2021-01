O jogo no Etihad Stadium mostrou o porquê de o Manchester City estar nos primeiros lugares da liga mais competitiva do mundo.

A equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva abriu as hostilidades aos 26 mintuos, com John Stones a receber o passe de Kevin de Bruyne e a inaugurar o marcador.

O segundo golo, no entanto, só viria na segunda parte, com Ilkay Gundogan a fazer o dois a zero aos 56 minutos.

Stones mostrou estar num dia de inspiração, e aos 68 minutos bisou na partida.

O Manchester City estava a dominar a partida, e ainda houve tempo para um quarto golo. Aos 88 minutos, Raheem Sterling colocou o marcador em quatro a zero, e fechou o jogo.

Com este resultado, os 'citizens' sobem ao segundo lugar na tabela classificativa, com um total de 35 pontos e oito vitórias seguidas nas diferentes competições.