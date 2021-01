Foi o criador da técnica de som que ouvimos em todas as nossas canções favoritas dos últimos 60 anos, o controverso produtor americano, Phil Spector, responsável pela criação de êxitos da Motown Records, dos Beatles ou dos Ramones, morreu de causas naturais aos 81 anos.

A morte foi confirmada pelo o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, avançou a revista Rolling Stone.

O produtor estava detido na California Health Care Facility, desde 2009, depois de ter assassinado a atriz americana Lana Clarkson.

Spector foi um pioneiro nos estúdios de gravação, deixando a sua marca no mundo da música com a criação da técnica "wall of sound", parede de som, onde, através da utilização de vários instrumentos músicais, como as guitarras elétricas, tocadas em uníssono, conseguia produzir um som mais denso e e cheio, algo que se assemelhava a uma orquestra.

Esta técnica ainda hoje é utilizada e fez com que o músico fosse convidado por diversos artistas, John Lennon e George Harrison convidaram-no para participar na gravação de alguns dos seus mais famosos álbuns a solo, para imprimir o seu cunho nas suas músicas.

Apesar de Spector ter sido um influente produtor, ter produzido alguns dos maiores êxitos dos anos 1960, como Be My Baby das Ronettes ou Then He Kissed Me das Crystals (apenas duas músicas entre os 20 singles que o produtor conseguiu colocar no Top 40 dos Estados Unidos), o seu legado vai para ficar ligado ao sádico assassinato de Clarkson, baleada pelo produtor.