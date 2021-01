A Áustria vai alargar o atual confinamento comercial e social, pelo menos até 07 de fevereiro, em resposta ao elevado número de novos contágios diários de covid-19, anunciou hoje o Governo.

Além de estender o confinamento, em vigor desde 26 de dezembro, o executivo austríaco reforçou algumas medidas preventivas, principalmente a utilização obrigatória de máscaras do tipo FFP2 em supermercados e nos transportes públicos.

A distância física entre pessoas que não pertencem ao mesmo agregado familiar aumentou de 1,5 metros para dois metros e as empresas devem optar por ter os seus funcionários em teletrabalho sempre que seja possível.

O plano do Governo prevê a abertura gradual do comércio essencial e das escolas a partir de 08 de fevereiro, embora saliente que vai depender da evolução da pandemia.

Os estabelecimentos de restauração e hotelaria deverão continuar encerrados até, pelo menos, afinal de fevereiro, com as empresas a continuarem a receber compensações financeiras do Estado devido à suspensão das suas atividades.