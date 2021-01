Nove mil migrantes hondurenhos estão a atravessar a Guatemala a pé, em muitos casos com crianças, para tentar chegar aos Estados Unidos, levados pelo desespero por não encontrarem trabalho no seu país, devastado pela pandemia e por furacões.

Os migrantes dizem estar a fugir da miséria nas Honduras, devastada por dois fortes furacões em novembro e pela pandemia de covid-19, num país que, além disso, sofre de violência endémica, devido aos gangues e ao tráfico de droga.

Os migrantes partiram a pé de San Pedro Sula, a segunda maior cidade das Honduras, 180 quilómetros a norte de Tegucigalpa, capital do país.

O executivo da Guatemala decretou na quinta-feira estado de alerta em sete departamentos do país, o que permite à polícia utilizar a força para dispersar grupos.

As autoridades guatemaltecas informaram no sábado que 992 migrantes foram obrigados a regressar às Honduras nos últimos três dias, incluindo 163 menores, por entrada ilegal no território, e asseguraram que não vão deixar passar os restantes.