O Reino Unido está a equacionar a possibilidade de isolar em hotéis quem chegar aos seus países, para tentar evitar a entrada de novas estirpes de coronavírus, segundo o jornal The Times.

O gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a estudar medidas mais apertadas, como o "isolamento direto" dos viajantes oriundos da Nova Zelândia e da Austrália, que poderão ter de enfrentar o custo de uma quarentena de duas semanas em acomodações específicas para onde serão levados do aeroporto.

"Consideramos todas as possibilidades", admitiu o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, que assegurou que a prioridade é tomar medidas "cautelares" para evitar que novas variantes do SARS-CoV-2 coloquem em risco a eficácia do programa de vacinação em curso.

Numa entrevista à Sky News, Dominic Raab referiu que especialistas em todo o mundo estão a estudar as novas variantes do coronavírus, não se sabendo ainda se poderão "colocar mais pressão" no sistema de saúde, ter impacto na mortalidade ou colocar as vacinas em risco.