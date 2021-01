O FC Porto empatou, esta sexta-feira, frente ao Benfica, no Dragão, por 1-1, em jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga.

Grimaldo inaugurou o marcador aos 17 minutos e colocou o Benfica em vantagem no Dragão. Contudo, aos 25 minutos, Taremi atirou para a baliza de Vlachodimos e fez o empate.

Aos 73 minutos, o autor do golo do FC Porto foi expulso após falta dura sobre Otamendi. Mesmo com os azuis e brancos reduzidos a 10 jogadores, o jogo não foi além do empate e nenhum dos clubes aproveitou o empate do Sporting frente ao Rio Ave. Tanto o Benfica como o FC Porto estão a quatro pontos dos leões, que seguem no topo da tabela.