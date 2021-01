O Sporting recebeu o Rio Ave a contar para a 14ª jornada da Primeira Liga. No topo da tabela, os leões sonham com um título que não têm em mãos há 20 anos.

Na partida contra o Rio Ave, que viu Fábio Coentrão regressar ao estádio onde jogou na época 2017-18, os leões estiveram melhor durante a primeira parte, mas o golo só chegaria quase aos 42 minutos. Foi com o pé esquerdo que Pote inaugurou o marcador em Alvalade, servido por uma jogada da autoria de Pedro Porro e Gonzalo Plata.

Seguiram-se boas oportunidades para o Sporting aumentar a vantagem ainda na primeira parte, mas o resultado manteve-se até ao fim dos descontos.

Iniciado o segundo tempo, os leões continuaram a não encontrar o segundo golo da partida, e foi aplicada a velha máxima do futebol: quem não faz, sofre. O Rio Ave atingiu o empate aos 61 minutos, com Gelson Dala - que recentemente deixou os leões pelo Rio Ave - a bater Adán e a fazer o primeiro golo dos vilacondenses na partida... um golo que Dala preferiu não celebrar.

A última meia hora de jogo viu o Sporting bombardear a baliza do Rio Ave, mas sem efeito, e nem sequer com oito minutos de descontos, fruto de várias faltas cometidas ao longo da partida e até a expulsão do médico da equipa leonina, deram espaço ao Sporting para arrancar a vitória na partida.

A partida acabou mesmo com um empate a uma bola, abrindo espaço para que ou o SL Benfica ou o FC Porto se aproximem do primeiro classificado.

Já o Rio Ave consegue o segundo jogo seguido sem derrotas, e arrecada 15 pontos na Primeira Liga.