Espanha registou esta sexta-feira 40.197 casos do novo coronavírus – o número mais alto desde o início da pandemia no país. Foram ainda registados 235 óbitos, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol.

Dos novos casos, 17.039 foram registados nas últimas 24 horas, uma vez que a atualização dos dados de algumas regiões não é feita diariamente. Madrid continua a ser a região mais afetada com 4.604 casos, seguida de Castela e Leão com 2.310.

Segundo as autoridades espanholas, o índice de incidência acumulada situa-se agora nos 575,1 casos por cada 100 mil habitantes, nos 14 dias anteriores, ultrapassando o recorde de 529 casos por 100 mil habitantes, registado a 9 de novembro.

Espanha conta com um total acumulado de 2.252.164 casos do novo coronavírus e 53.314 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.