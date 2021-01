A Polícia Judiciária deteve dois homens, com 42 e 28 anos, fortemente indiciados pela prática de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de roubo agravado, cometidos sobre um homem, de 28 anos, no concelho de Cascais.

Em comunicado, esta sexta-feira, a autoridade revela que os factos ocorreram ao final da tarde do passado dia 7 de janeiro, quando os agressores abordaram a vítima no interior da própria residência, “agredindo-a com extrema violência e intentando também a sua morte através de asfixia mecânica”.

Na sequência das agressões, os suspeitos apropriaram-se de uma quantia monetária que encontraram.

“Após a ação delituosa, os agressores deixaram a vítima em agonia e incapaz de se movimentar, ausentando-se para parte incerta. A vítima, com enorme dificuldade, conseguiu contactar telefonicamente com familiar que lhe prestou auxílio, providenciando pela assistência médica urgente e posterior transporte a unidade hospitalar, onde lhe foram diagnosticadas diversas lesões traumáticas na cabeça e tronco, idóneas a causar a morte, mantendo-se ainda internada”, refere a PJ.

De acordo com a mesma nota, um dos autores veio a ser localizado e detido, já no Aeroporto de Lisboa, com o apoio do SEF, na noite de 10 de janeiro, quando se preparava para viajar para o Reino Unido. O segundo foi localizado e detido na manhã do dia 13, “encontrando-se a pernoitar em local diferente do habitual, a fim de evitar a sua localização”.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.