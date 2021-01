Marisa Matias comentou, esta sexta-feira, o insulto proferido por André Ventura, que se referiu aos “lábios muito vermelhos” da adversária. A candidata presidencial apoiada pelo BE diz que o insulto que o líder do Chega "fez às mulheres não diz nada sobre as mulheres, mas diz tudo sobre esse senhor".

De realçar que foi durante um comício na quarta-feira à noite, que André Ventura insultou alguns dos seus adversários na corrida a Belém. Depois de se referir aos “lábios muito vermelhos" da bloquista, gerou-se uma onda de solidariedade nas redes sociais com o mote "#VermelhoemBelem".

"Fico mesmo muito feliz com a onda de solidariedade que se criou, não só em relação a mim, mas em relação a todos as mulheres que ainda hoje têm que ouvir este tipo de comentários", começou por dizer Marisa Matias, que falou aos jornalistas no final de uma ação de campanha no SOS Animal, em Lisboa.

"O insulto que esse senhor fez às mulheres não diz nada sobre as mulheres, mas diz tudo sobre esse senhor. É só isso que tenho a dizer", acrescentou.