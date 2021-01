Roma e Lazio são eternos rivais, filhos da mesma cidade, ocupantes da mesma casa. Por vezes, uma casa que fica demasiado apertada para os dois, e começa a rebentar pelas costuras. Hoje, as duas equipas da capital italiana enfrentam-se mais uma vez, num dos poucos jogos do mundo onde todos os jogadores estão em casa.

O derby della Capitale, como lhe chamam os transalpinos, ficará órfão de adeptos – no entanto, apaziguando um pouco o ambiente que se costuma viver nas ruas de Roma nos momentos que precedem esta clássica partida do calcio italiano.

O saldo entre as duas equipas favorece a Roma, que venceu 54 vezes os confrontos na Serie A, ao passo que a Lazio de Simone Inzaghi tem no registo 38 vitórias. A vida não tem sido tão óbvia para a Roma, porém com dois empates e uma vitória da Lazio a marcar os últimos três encontros.

A equipa treinada por Paulo Fonseca arranca do terceiro lugar da tabela classificativa, ao passo que a Lazio está uns lugares mais abaixo, no oitavo degrau, a seis pontos de distância – um fosso que necessita urgentemente de uma vitória para ser diminuído. Os biancocelesti, no entanto, poderão surpreender, já que não perdem uma partida na liga há três jogos, contando-se duas vitórias seguidas contra o Parma e a Fiorentina, respetivamente, e um empate com o Génova.

A Roma, no entanto, também não mostra sinais de fraqueza. Nos últimos quatro jogos venceu três vezes e empatou com o Inter de Milão na última jornada, a duas bolas, num jogo renhido no Stadio Olimpico.

Juve procura pontos em milão

A Juventus, onde joga o internacional português Cristiano Ronaldo, vai até Milão enfrentar o Inter de Antonio Conte, que respira quatro pontos acima da Vecchia Signora, a roçar o primeiro lugar da tabela classificativa da Serie A.

Um jogo em falta põe, em teoria, a Juventus em vantagem, podendo catapultar-se rapidamente para, pelo menos, o segundo lugar, caso vença esta partida e aquela de que é órfã.

O Inter, no entanto, não vai facilitar perante os rivais de Turim. Apesar do empate na última jornada com a Roma e a inacreditável derrota por duas bolas a uma perante o Sampdoria, a contar para a liga, os milaneses arrecadaram na quarta-feira uma vitória frente à Fiorentina a contar para a Taça de Itália, por uma bola a zero, que com certeza irá ajudar a retomar o moral no balneário e a vontade de recuperar os pontos perdidos.

Recorde-se que o Inter não vence um confronto com a Juventus desde 2016, e a equipa onde joga Cristiano Ronaldo é eneacampeã da liga italiana. Seis pontos separam a Vecchia Signora do topo da tabela, mas um jogo a menos e a possibilidade de bater o Inter auguram um futuro valioso para a Juve.