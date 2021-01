Um homem roubou um carro esta quinta-feira em Montemor-o-Novo, com uma criança no interior.

A criança foi depois deixada pelo assaltante em Lisboa, na zona de Sete Rios, e foi já entregue aos pais na mesma noite. Entretanto, o assaltante também já foi detido pelas autoridades ao final da noite desta quinta-feira.

O roubo do automóvel ocorreu junto a um espaço de restauração em Montemor-o-Novo, onde a viatura estava estacionada. A mãe do menino terá entrado no estabelecimento para levantar uma refeição, tendo a criança ficado sozinha no carro menos de cinco minutos. Foi nessa altura que o homem entrou e levou o automóvel.

Mais tarde, segundo fonte da PSP de Lisboa, o menino foi deixado junto a um restaurante perto de Sete Rios, em Lisboa. As autoridades foram então alertadas para a presença do menor.

"A criança está bem. Inicialmente estava um pouco assustada, mas fisicamente está bem e já está com os pais", adiantou a PSP, citada pela agência Lusa.