Afirma Calisto

Não passa pela cabeça de Calisto Elói aceitar que deveria dar o exemplo de, neste país que é o que o mar não quer, como dizia Ruy Belo, ser o primeiro a prescindir da verba que indecentemente não merece auferir e com que os portugueses tão generosamente lhe untam as mãos.

Afirma calisto Elói de Silos e benevides de bArbuda, morgado de Agra de Freimas, que a partir de hoje à noite tenho de me encafuar em casa. Assume Calisto Elói que pode fazer tábua rasa dos meus direitos de cidadão, defendidos pela Constituição, porque todos nós devemos ser castigados com as pragas do Egito pela forma incompetente com que lidou com esta maleita que tem abatido os mais velhos soldados que ainda se barricavam nas trincheiras da liberdade.

Mostra-se, publicamente, preocupado com o futuro de tantos milhares de portugueses que tiveram de abdicar de subsídios e apoios, ou outros que, roçando a indigência, pelo contrário, ainda estão à espera do auxílio que lhes prometeu. Não passa pela cabeça de Calisto Elói aceitar que deveria dar o exemplo de, neste país que é o que o mar não quer, como dizia Ruy Belo, ser o primeiro a prescindir da verba que indecentemente não merece auferir e com que os portugueses tão generosamente lhe untam as mãos.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.