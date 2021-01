Um admirável mundo novo

Um século depois da Revolução Bolchevique é possível afirmar sem risco de errar que a economia de mercado é parte intrínseca e determinante da democracia.

“Como um vírus mortal que mata rapidamente o seu hospedeiro e, consequentemente, se leva a si próprio à extinção, o capitalismo está a destruir-se a si próprio ao empobrecer e marginalizar o povo comum”

Yanis Varoufakis, Um Outro Agora: Notícias de um presente alternativo

No prefácio do seu mais recente livro – Um Outro Agora (Another Now, edição em língua inglesa) –, Yanis Varoufakis (ex-ministro das Finanças da Grécia pelo Syriza, o Bloco de Esquerda grego) expõe a sua tese de acordo com a qual o capitalismo moderno evoluiu para uma forma de gigantismo monopolista que suga os recursos da sociedade, “empobrecendo e marginalizando o povo comum”, os consumidores, que ficando privados de recursos deixam de consumir, condenando esse mesmo capitalismo à sua extinção.

Vários autores, a começar por Karl Marx, numa linha contínua até Thomas Piketty, no seu já canónico O Capital no Século XXI, desenvolveram esta ideia mecânica de a extinção do capitalismo ser o único fim possível do sistema, por via das suas contradições internas cada vez mais insuportáveis.

Piketty desenvolveu também uma outra linha de raciocínio mais centrada na desigualdade inerente e crescente do sistema. Não há como negar que o sistema capitalista, ou de mercado, com mais ou menos ajustamentos, é um sistema que acolhe e lida com a desigualdade. Por definição e natureza, o sistema de mercado conduz ao enriquecimento maior de uns em relação a outros e à concentração de riqueza nas mãos de alguns.

O outro lado da moeda é que o desenvolvimento do sistema de mercado no último meio século conduziu a um crescimento inaudito da riqueza coletiva como um todo e que populações que viviam numa miséria absoluta em meados do séc. xx saíram dessa miséria e estão hoje a caminho de uma sociedade de consumo na qual muitos dos seus anseios e necessidades começam a ser satisfeitos.

O facto mais notório é o da eclosão de fortes classes médias em países como a China, que em 1990 vivia ainda numa miséria medieval.

Por outro lado, o aparecimento daquilo a que Varoufakis chama o “tecno-feudalismo”, ou seja, as megaempresas do setor informático, onde hoje a riqueza cresce mais rapidamente, é uma realidade que produz megabilionários cada vez mais ricos. Interrogo-me, no entanto, se é um retrocesso que em vez do sultão do Brunei, que era o homem mais rico do mundo e tinha um Boeing 747 para transportar os seus póneis de jogar polo, os superbilionários de hoje sejam o Bill Gates, que inventou a informática moderna de consumo, o Jeff Bezos, que inventou toda uma nova forma de comercialização de produtos, ou o Elon Musk, que criou de raiz uma indústria automóvel elétrica…

Com certeza que custa a entender que Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, tenha uma fortuna equivalente ao PIB anual de Portugal, mas a verdade é que ele criou toda uma nova indústria suprindo uma necessidade do mercado, sem tirar nada a ninguém, pelo contrário, criando riqueza para muita gente.

A moderna economia de mercado é a fonte mais viva de inovação, criação de riqueza coletiva, concorrência de ideias e de métodos e configuração do futuro de que a humanidade dispôs até hoje e a sua globalização estendeu até aos confins da terra essa oportunidade dourada de enriquecimento coletivo.

Em que outro sistema económico seria possível aos agricultores africanos, que há uma geração não sabiam nem o que pudesse ser um telefone, dispor de telefones portáteis e com acesso à internet para gerir as suas produções agrícolas e a sua colocação no mercado aos melhores preços?

Ao contrário do que sustentam Varoufakis e os outros que pensam como ele, a economia de mercado inova-se em permanência, redistribui as cartas a cada geração, premeia os mais capazes e com mais mérito e, sobretudo, é o fator determinante do sustento das sociedades democráticas.

Um século depois da Revolução Bolchevique é possível afirmar sem risco de errar que a economia de mercado é parte intrínseca e determinante da democracia. Não há qualquer espécie de esperança numa democracia pós-capitalista: a privação do poder de escolha e de autodeterminação mataria qualquer democracia, da mesma forma que o impedimento permanente da liberdade de circulação, de livre estabelecimento ou de livre comércio mataria qualquer projeto democrático.

A meu ver, os dois pilares principais de um Estado democrático são precisamente a economia de mercado e o Estado de direito. Sem isso, não há nem pode haver democracia.

Nada disso dispensa duas coisas essenciais: a melhoria constante do Estado social, que implica um combate permanente à desigualdade e às condições de desvirtuamento do mercado, e a melhoria das formas de representação democrática e da relação entre eleitores e eleitos.

A pandemia que estamos a viver tornou claro que o apego a formas fossilizadas de representação democrática, de tal forma ultrapassadas que implicariam para ser alteradas uma revisão da Constituição (estou a pensar, por exemplo, no voto por correspondência nas eleições presidenciais, cuja ausência impede o meu pai, com 93 anos, de votar), tem de ser ultrapassado.

Da mesma forma, a eleição dos nossos representantes eleitos, os deputados, tem de passar por uma evolução para círculos uninominais e deputados independentes, de forma a alargar o mais possível o círculo da representação e a não atirar para as margens do sistema setores inteiros da população.

Sem evolução, todos os sistemas tendem a fenecer e morrer. A democracia só se sustenta se evoluir de acordo com o mundo moderno, numa síntese nova e criativa entre economia de mercado, Estado de direito e representação política.

Eu sei que o nosso querido país é especialmente avesso à inovação e que, normalmente, só lá vamos forçados pelas circunstâncias ou a reboque dos outros, mas se o último ano que se prolonga neste não foi demonstração cabal de que temos de evoluir para sobreviver, não sei o que será suficiente.

Advogado, ex-secretário de Estado da Justiça

Subscritor do “Manifesto: Por Uma Democracia de Qualidade”