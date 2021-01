Uma ditadura que se instala aos poucos em Portugal

Podem fazer-se as maiores tropelias aos direitos fundamentais da democracia que tudo acaba bem quando é noticiado.

Já vi o filme há muitos anos mas ficou-me sempre na memória – nessa altura ainda acreditava em ideais utópicos e comovia-me com facilidade. Independentemente das minhas utopias, penso que o filme acabava mais ou menos com um funcionário americano a dizer que os EUA podiam cometer as maiores barbaridades mas eram o único país do mundo que permitia que se fizessem filmes sobre esses acontecimentos.

Os acontecimentos diziam respeito à destituição de Salvador Allende e à tomada de poder, através de um golpe de Estado, pelo general Pinochet. Citando de cor, penso que Chove em Santiago acaba por mostrar como os serviços secretos, e não só, dos EUA estiveram por detrás desse golpe que destituiu, à força, um homem que acabaria por se tornar dos maiores ícones da esquerda mundial: Allende. Pinochet foi um ditador cruel que matou milhares de pessoas, mas muito longe de outros carniceiros da Argentina. Mas isso é apenas uma questão de contabilidade.

Vem esta conversa a propósito – e com as devidas distâncias, como é óbvio – de Portugal começar a ter algumas semelhanças com as administrações americanas. Podem fazer-se as maiores tropelias aos direitos fundamentais da democracia que tudo acaba bem quando é noticiado.

