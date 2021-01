Manuel Lemos não tem dúvidas: os idosos são os mais afetados pela pandemia e, por terem geralmente doenças associadas, o número de óbitos tem vindo a aumentar. O presidente da União de Misericórdias Portuguesas lamenta que já se ache “normal” morrerem 100 pessoas por dia e acusa o Estado de não responder às necessidades desta faixa da população. Reconhece que a situação pandémica é ainda mais grave nos lares ilegais, uma realidade que há muito se conhece, mas à qual, por falta de resposta, o Estado prefere “fechar os olhos”. Em relação às eleições, defende que o dever cívico tem de ser cumprido e respeitado e, tal como se faz nas prisões e nos hospitais, os votos têm de ser recolhidos nos lares. “Não há nenhum provedor com bom senso que leve os utentes a votar”, garante. Acha que o plano de vacinação está a correr bem, apesar de o número de vacinas continuar muito aquém das necessidades. Concorda com a opção de não pôs os idosos na linha da frente da vacinação, por considerar que não só foi a que deu mais garantias como o facto de se dar primazia aos médicos afastou “muitas dúvidas legítimas que muitas pessoas tinham em relação aos efeitos colaterais da vacina”.

Em abril classificou a situação vivida nos lares como “dramática”. Neste momento o problema está ainda mais descontrolado?

Desde abril até agora andamos a fugir ao bicho, mas no fundo todos temos a noção que não nos conseguimos esconder. Podemos ir conseguindo escapar, até que há um dia em que somos apanhados. E, por isso, acho que a grande esperança que temos é a vacina porque esta representa, de alguma maneira, a inversão desta situação para passarmos ao ataque. Isto é, deixamos de nos esconder para tentarmos matar o vírus. No entanto, enquanto não conseguirmos isso, enquanto a nossa imunidade for muito baixa tanto em termos de comunidade como em termos pessoais, a situação vai ser cada vez mais dramática porque o vírus já vimos que é inteligente, adapta-se. Esta nova estirpe que vem de Inglaterra aparentemente é muito mais transmissível e, portanto, a situação hoje é muito, muito grave. Esta terceira vaga tem sido terrível para as pessoas porque é muito mais mortal. Esta semana tivemos quase sempre óbitos acima dos 100 por dia e já parece normal uma coisa tão anormal. A situação é muitíssimo complicada.

Assistimos quase diariamente a surtos em lares...

Sim, todos os dias.

Podíamos ter aprendido alguma coisa para evitar estas situações?

Não conseguíamos. É muito difícil. Continuamos a ter muitos surtos, apesar de termos aprendido algumas coisas do passado. Caso contrário, ainda teríamos muito mais. Onde é que a coisa esteve menos bem? Foi com o alívio que demos no Natal e no Ano Novo. Nem estou só a falar do Natal, mas naqueles dias, em que tomamos algumas medidas que obviamente não foram as melhores. A medida dos supermercados de fecharem às 13h da tarde levou a que as pessoas fossem todas ao supermercado na metade das horas. Há cerca de 15 dias fui a um supermercado e vim-me embora, mas ainda deu para ver as pessoas a mexerem na fruta, nos produtos, etc. Tudo isso é normal, mas se calhar teria sido melhor alargar os horários durante a semana e fechar ao fim de semana, por exemplo. Agora essa concentração de horários foi horrível e o que aconteceu é que o vírus passou a vir da comunidade para os lares. E como as pessoas que estão nos lares são pessoas muito frágeis, a velocidade de propagação é muito rápida. Uma velocidade de contágio de 10 mil por dia é enorme. O que é que acontece? Nos idosos também se propaga entre eles, só que com uma consequência terrível: como são muito mais frágeis, o número de óbitos dispara nesta faixa etária.

Não só pela idade mas por causa dos problemas de saúde...

Sim. Estou a falar na idade porque a idade tem geralmente efeitos associados, nomeadamente doenças crónicas. É normal que as pessoas de idade tenham outros problemas de saúde. A situação é muito preocupante, principalmente porque o o vírus vem de fora para dentro dos lares.

Isso significa que quem contamina são os trabalhadores?

São os trabalhadores, sem dúvida nenhuma.

Mas são obrigados a fazer testes com alguma regularidade?

São. Mas estamos a falar daqueles 10 dias a seguir ao Natal e ao Ano Novo, que contaminaram a comunidade toda. E mesmo fazendo testes à entrada o vírus passa. Não há nada a fazer.

Os utentes dos lares estão assustados com esta situação?

Não estão em pânico, mas estão muito preocupados. E nós estamos tão preocupados quanto eles. Não nos agrada nada esta situação e, por isso, hoje com a rotina que temos de proteção, a nossa pressão é que venham as vacinas rapidamente.

Numa situação em que os trabalhadores e utentes estão contaminados, a solução numa situação dessas passa por recorrer a voluntários?

A situação tem-se agravado brutalmente. E porquê? Porque ao princípio havia uma elevadíssima percentagem de utentes contaminados e uma pequeníssima parte de trabalhadores infetados. Hoje essa percentagem é muito mais equilibrada. E porque é que é muito mais equilibrada? Porque são os trabalhadores que trazem o vírus. Estou-me a lembrar de duas ou três misericórdias que, como têm o tal sistema de proteção, conseguiram identificar a tempo dois ou três trabalhadores para evitarem surtos. Os trabalhadores estavam positivos, mas ainda não tinham tido tempo de transmitir. Além disso, o vírus é muito traiçoeiro porque a pessoa pode estar infetada, mas só ao sétimo ou oitavo dia é que dá por ela. Isso significa que andou oito dias a trabalhar dentro do lar, convencida que não estava infetada e afinal já estava.

É a tal raposa dentro de um galinheiro, como já tinha alertado.

É. E isto é dramático porque os trabalhadores, logo que são identificados, são enviados para casa, mas depois levanta outro problema, que é quem os substitui. Pode-me dizer que são as brigadas, mas apesar de todos os esforços que a Cruz Vermelha tem feito, e não tem sido por falta de dinheiro, só conseguiu arranjar 400 ou 500 pessoas. Ou seja, não conseguimos colmatar essa falta de pessoas. E nos territórios de baixa densidade não há ninguém: há só aquelas pessoas e mais ninguém.

E voluntários?

Por cada caso de sucesso há 50 de insucesso. Não podemos falar de recorrer a voluntários por causa de um caso de sucesso. Uma coisa é ser-se voluntário em Lisboa ou no Porto, outra coisa é ser-se voluntário em Vimioso. Como e quem é que vai para o Vimioso quando estamos a falar de uma distância de 300 quilómetros? No Vimioso não há mais pessoas, além daquelas que já lá estão. Nos centros urbanos é mais fácil arranjar voluntários do que no interior. No interior tudo funciona quando há trabalhadores, mas quando estes são os primeiros a serem contaminados, a situação fica muito difícil.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.