Portugal – bem como os restantes países do mundo – sofreu um grande golpe económico em 2020 decorrente da crise sanitária e das medidas de mitigação face à pandemia de covid-19. No entanto, essa mesma crise não impediu que muitos países levassem a cabo o aumento do salário mínimo nacional (SMN). Portugal é um desses exemplos.

Assim, desde 1 de janeiro deste ano, o salário mínimo em Portugal sobe 4,2% face ao ano anterior, tendo passado dos 565 euros líquidos para os 592 euros líquidos. Importante referir que o salário mínimo em Portugal está isento de IRS e desconta 11% para a Segurança Social. Em termos brutos, o ordenado mínimo é de 665 euros.

Nos países em análise neste estudo da Picodi, Portugal encontra-se em 23.o lugar. Na Alemanha, o salário mínimo aumentou 1,5% (34.o lugar), no Reino Unido 7,7% (13.o) e na República Checa 11,6% (8.o).

O maior aumento em 2021 foi registado na Ucrânia (27%), o que, ainda assim, não impede que este continue a ser um dos salários mais baixos: 143 euros (após a conversão para o euro).

Segundo a Picodi, um em cada três países desta análise não aumentou o seu salário mínimo. Destaque para Hungria, Eslovénia, Estónia e EUA, onde a taxa federal não muda desde 2009.

Em último lugar do ranking e pelo segundo ano consecutivo está o Cazaquistão. Apesar de o valor líquido não ter registado alteração, foi registado um aumento nos custos de saúde, o que significa que os habitantes levam menos dinheiro para casa.

A pesquisa da Picodi incluiu 56 países onde o salário mínimo é determinado pelo Governo. Para que a análise seja mais precisa, a Picodi levou em conta apenas os valores líquidos que cada trabalhador leva para casa depois de todas as deduções.

alimentação básica vs. salário mínimo O salário mínimo cresceu, mas o preço de vários alimentos essenciais também. Um dos exemplos é o pão. A Picodi pegou numa lista de alimentos que atende às necessidades nutricionais mínimas de um adulto por mês e colocou-as num carinho de compras para poder comparar os preços dos alimentos com o ordenado mínimo nacional (ver infografia).

Assim, assumindo que um adulto compra, por mês, 10 litros de leite (6,30 euros), 10 pães de 500 gramas cada (10,80 euros), 1,5 quilos de arroz (1,35 euros), 20 ovos (2,95 euros), 1 quilo de queijo (6,72 euros), seis quilos de carne (42,54 euros), seis quilos de fruta (7,76 euros) e oito quilos de legumes (8,33 euros), gastará, só nestes bens essenciais, 86,75 euros por mês, num ordenado líquido de 592 euros, o que corresponde a 14,7% deste valor. “Com os preços do ano passado, os mesmos produtos responderam a 15,5% do salário mínimo na época. Isso significa que, em Portugal, o aumento dos salários supera o aumento dos preços”, revela a Picodi.

Existem outras despesas a ter em conta na vida de um cidadão comum mas, no caso deste estudo, apenas é comparado o ordenado mínimo com a alimentação. As conclusões são claras: “A melhor relação entre os preços de alimentação e o salário mínimo foi observada no Reino Unido, Irlanda e Austrália: nestes países, os alimentos básicos valem cerca de 7% do salário mínimo”.

Nesta lista de 56 países da Europa e do mundo, Portugal, com a pontuação de 14,7%, está no 13.o lugar. Abaixo na classificação estão os EUA (14.o lugar), Polónia (15.o) e Brasil (38.o).

Além disso, existem alguns países onde a situação é mais preocupante. A título de exemplo, na Nigéria e no Uzbequistão, o salário mínimo é tão baixo que não cobre sequer os custos do carrinho de compras de alimentação básica.

Poder de compra português tem caído A verdade é que, apesar de o salário mínimo ter crescido em Portugal nos últimos anos, o poder de compra tem caído e já colocou o país na cauda da Europa. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e revelam que o produto interno bruto (PIB) per capita no país se situou, no ano passado, em 79,2% da média da União Europeia, ainda assim superior em 0,9 pontos percentuais ao registado em 2018. No entanto, entre os 19 países da zona euro, fica na 16.a posição, abaixo de países como Estónia (83,8) e Lituânia (83,5) e à frente de Eslováquia (68,2), Letónia (69,1) e Grécia (66,5).

Esta é uma situação que não surpreende os analistas contactados pelo i. “Estes dados acabam por servir de alerta para uma necessidade de intervenção do Estado nesta questão e para a importância que tem o crescimento económico nacional”, diz Henrique Tomé. O analista da XTB defende que “é necessário rever este tipo de indicadores, pois são fundamentais para o crescimento económico do próprio país no que diz respeito à produtividade”.

Também José Melo garante que este fator é “uma consequência natural do facto de os países de leste verem o seu poder económico como muito importante para responder às dificuldades geopolíticas (influência/pressão da Rússia)”. E, como tal, alguns países como, por exemplo, a Finlândia “são agora famosos pela rapidez com que digitalizaram a sua economia e formas de pagamento”.

E como chegou Portugal a esta situação? O analista não tem dúvidas: “A aposta fraca no mercado laboral faz com que os empregos precários sejam mais frequentes e os empresários optem por investir menos na mão-de-obra de qualidade e na já existente”. Henrique Tomé diz ainda que “melhores condições salariais fazem com que a população tenha um poder de compra maior, o que irá traduzir-se num aumento do PIB e, por conseguinte, no PIB per capita através do consumo”. E as consequências não ficam por aqui: “O fosso entre as classes sociais mais ricas e as mais pobres também aumentou em Portugal”.

Já José Melo defende que o ponto fulcral é que “as ditas economias de leste quiseram desde cedo ter um plano sério ou, pelo menos, muita organização e disciplina nas suas economias. Eram e são economias com níveis de endividamento muito baixo, assim como com níveis educacionais já altos”. E acrescenta que a pandemia tornou apenas “mais visível a diferença que existe, já que várias empresas tinham estruturas capazes de trabalhar à distância e de estarem muito menos dependentes do turismo”.