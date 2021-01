A China registou esta quinta-feira uma morte provocada pelo novo novo coronavírus, elevando o total de mortes para 4.635. Esta é a primeira vez em oito meses que alguém morre no país devido à covid-19.

De acordo com a Comissão de Saúde da China, a morte ocorreu na província de Hebei, onde foi detetado recentemente um surto. Os meios de comunicação locais avançam que esta vítima mortal se trata de uma mulher com várias comorbidades associadas.

Esta morte ocorreu no mesmo dia em que uma equipa da Organização Mundial da Saúde chegou a Wuhan para estudar a origem do vírus SARS-CoV-2. Nas últimas 24 horas, foram ainda registados 138 novos casos no país.