O ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, foi hospitalizado de urgência devido a "problemas cardíacos". A informação foi confirmada esta quinta-feira pelo médico pessoal do político à Reuters.

Berlusconi foi visto pelo médico, Alberto Zangrillo, na segunda-feira, após se ter sentido mal enquanto passava uma temporada em casa da filha, em Valbonne, no sul de França. O médico ordenou imediatamente a transferência do magnata de 84 anos para o hospital mais próximo, em Monte Carlo, no principado do Mónaco, por considerar que não era seguro viajar para Itália.

O magnata vive com um pacemaker desde 2006 e, em 2016, foi submetido a uma cirurgia devido a uma insuficiência cardíaca. Em setembro de 2020, esteve internado num hospital de Milão durante dois dias após ter sido infetado pelo novo coronavírus.