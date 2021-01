A partir da próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro, os autocarros da Carris irão passar a funcionar durante a semana com o horário de verão. A empresa irá ainda cortar alguns serviços já este sábado.

"As alterações traduzem-se num corte de 14%, face ao serviço atual, ficando a operar com 89% do serviço oferecido no período homólogo. Estes ajustes, que entram em vigor a partir de sábado, serão monitorizados diariamente e alvo de alterações caso se verifique essa necessidade", afirmou a Carris à agência Lusa.

Os autocarros irão passar a funcionar com os horários de "Dia Útil de Verão" durante a semana — excepto as carreiras 706, 711, 758 e 781, que funcionarão com o horário de "Dia de Férias Escolares" —, enquanto as carreiras de bairro (excepto a 26B, 29B, 34B, 37B, 40B e a 41B), a carreira 24E, os ascensores da Bica, da Glória e da Lavra e o Elevador de Santa Justa irão deixar de circular.

Aos fins de semana será suspenso o funcionamento das carreiras 716, 720, 732 e 797, da carreira 24E, dos ascensores e do Elevador de Santa Justa.