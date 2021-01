A visita do colégio de comissários ao país que assume a presidência do Conselho da União Europeia sofreu alterações devido à pandemia de covid-19: terá uma delegação com menos comissários e um programa reduzido a apenas um dia.

A visita realizar-se-á na sexta-feira, dia 15 de janeiro, com um encontro entre o primeiro-ministro, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, onde irão dar uma conferência de imprensa conjunta.

A presidente da Comissão Europeia terá ainda encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

A delegação de oito comissários de von der Leyen é composta pelos vice-presidentes executivos Frans Timmermans, Valdis Dombrovskis e Margrethe Vestager, pelo vice-presidente e Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, pela comissária portuguesa Elisa Ferreira e pelos comissários Nicolas Schmit, Margaritis Schinas e Maros Sefcovic.