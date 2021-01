Todos os eleitores que tenham um cartão de cidadão cuja validade tenha expirado depois de 24 de fevereiro de 2020, vão poder votar — em território nacional ou no estrangeiro — com esse cartão.

Não será necessário apresentar outro documento de identificação, nem um comprovativo do agendamento da renovação do cartão de cidadão caducado, uma vez que, de acordo com as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia de covid-19, os cartões de cidadão cuja validade tenha expirado depois dessa data continuam a ser válidos até dia 31 de março de 2021.

Caso o eleitor não tenha consigo o seu cartão de cidadão, poderá identificar-se com qualquer outro documento oficial que contenha uma fotografia atualizada, por exemplo, a carta de condução ou o passaporte.

Recorde-se que termina esta quinta-feira o prazo para a inscrição do novo antecipado em mobilidade. Até às 23h59 de quarta-feira, estavam inscritas 196.786 pessoas para votarem antecipadamente no próximo domingo, de acordo com dados do Ministério da Administração Interna. Nas últimas eleições, para a Assembleia da República, votaram antecipadamente 50.638 pessoas.