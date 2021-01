A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, testou positivo para a covid-19. A informação foi dada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Em nota oficial, o Governo revelou que a ministra do Trabalho “tem sintomas ligeiros e encontra -se em confinamento domiciliário”.

A governante está em isolamento desde segunda-feira, tendo participado ontem no conselho de ministros por videoconferência.

O gabinete do primeiro-ministro adianta ainda que “ em consequência de outros contactos “ tanto o ministro do Ambiente como o ministro do Mar estão em quarentena e trabalham a distância. “ Os testes a covid-19, entretanto realizados, deram resultado negativo”, conclui-se na mesma nota .